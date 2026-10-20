Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin

Оператор дата-центров Nscale ведёт переговоры с Anthropic о предоставлении вычислительных мощностей на сумму около $45 млрд. По данным источника Reuters, речь идёт о строительстве второго объекта на кампусе Monarch в Западной Вирджинии. В августе компании уже заключили соглашение на аналогичную сумму об аренде вычислительных мощностей. Anthropic также получила преимущественное право на заключение соглашения по третьему будущему корпусу кампуса.

Новый корпус, согласно источнику, должен обеспечить 460 МВт мощности с использованием ИИ-чипов Nvidia Vera Rubin. Переговоры продолжаются, и параметры сделки могут измениться.

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Тем временем планы Nscale столкнулись с трудностями: Microsoft вышла из сделки по размещению ключевого дата-центра компании после задержек с подключением электроснабжения, которые отодвинули ожидаемую дату подачи энергии на 2030-е годы. За два с половиной года с момента запуска Nscale увеличила совокупную стоимость законтрактованных проектов со $100 млн до более чем $103 млрд. Среди её конкурентов — Nebius, Crusoe и Lambda.

Переговоры проходят на фоне растущего внимания инвесторов к стоимости ИИ-инфраструктуры и долговой нагрузке компаний, строящих дата-центры. На прошлой неделе акции конкурента Nscale, CoreWeave, упали на фоне опасений по поводу долгов в размере $50 млрд, что усилило распродажу акций компаний сектора искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, инвесторы также призвали Anthropic снизить целевую оценку стоимости компании перед возможным IPO после ряда неудач на рынке ИИ.