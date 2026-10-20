Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin

Если соглашение состоится, общая стоимость двух контрактов достигнет $90 млрд

Оператор дата-центров Nscale ведёт переговоры с Anthropic о предоставлении вычислительных мощностей на сумму около $45 млрд. По данным источника Reuters, речь идёт о строительстве второго объекта на кампусе Monarch в Западной Вирджинии. В августе компании уже заключили соглашение на аналогичную сумму об аренде вычислительных мощностей. Anthropic также получила преимущественное право на заключение соглашения по третьему будущему корпусу кампуса.

Новый корпус, согласно источнику, должен обеспечить 460 МВт мощности с использованием ИИ-чипов Nvidia Vera Rubin. Переговоры продолжаются, и параметры сделки могут измениться.

Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin
Источник изображения: сгенерировано Muse

Тем временем планы Nscale столкнулись с трудностями: Microsoft вышла из сделки по размещению ключевого дата-центра компании после задержек с подключением электроснабжения, которые отодвинули ожидаемую дату подачи энергии на 2030-е годы. За два с половиной года с момента запуска Nscale увеличила совокупную стоимость законтрактованных проектов со $100 млн до более чем $103 млрд. Среди её конкурентов — Nebius, Crusoe и Lambda.

Переговоры проходят на фоне растущего внимания инвесторов к стоимости ИИ-инфраструктуры и долговой нагрузке компаний, строящих дата-центры. На прошлой неделе акции конкурента Nscale, CoreWeave, упали на фоне опасений по поводу долгов в размере $50 млрд, что усилило распродажу акций компаний сектора искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, инвесторы также призвали Anthropic снизить целевую оценку стоимости компании перед возможным IPO после ряда неудач на рынке ИИ.

Искусственный интеллектNvidiaAnthropicNvidiaИскусственный интеллектAnthropicДата-центрыИсточники:channelnewsasia

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: «Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизниСледующая публикация: 32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз
Главное
Все новости
9 минут назадИИ-агенты 15 дней добивались возврата $465 за билет и завалили письмами офис британского депутата
41 минуту назад1Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли44 минуты назадТелескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли Она находится за орбитой Юпитера и обращается вокруг Солнца за тысячи лет
50 минут назадКомета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октября
Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти55 минут назад3Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти При том, что у Galaxy S26 12 ГБ ОЗУ
14:421Испанская PLD Space собрала три ракеты Miura 5 и начала комплексные испытания. Запуск намечен на первую половину 2027 года
14:351Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц
32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз14:27332 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд
14:002«Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизни
13:461Сбер разрешил получать наследство онлайн по всей России
12:381Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось
12:331Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery
12:297Импортозамещение для микросхем: «Росатом» наладят выпуск нитрата таллия
12:203Китайская TP-Link начнёт собирать роутеры Wi-Fi 8 в США
12:122Ядерный «Сурок»: «Росатом» придумал новую защиту реакторов
Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку12:1016Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку Смартфон в ней размещен в разложенном состоянии, поэтому упаковка гораздо больше коробки для обычного iPhone
Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода12:008Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода Базовая модель iPhone 18 должна выйти весной 2027 года
11:333AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠
11:25Покупки за счёт господдержки: в Wildberries подключили оплату электронными сертификатами
МТС объяснила введение платы за 5G11:0815МТС объяснила введение платы за 5G Доступ к сети предлагают за 199 рублей в месяц
10:573Сразу три дополнительных слота PCIe для ПК. Представлена док-станция Sonnet Echo III T5 Desktop
10:50 Пауэрбанк с экраном, кабелем и беспроводной зарядкой для Apple Watch. Представлен Anker MagGo
Представлена подушка Xiaomi с подогревом и заботой о пояснице, которая следит за временем сидения10:40Представлена подушка Xiaomi с подогревом и заботой о пояснице, которая следит за временем сидения Новинка получила три температурных режима и беспроводное питание
10:231Falcon Heavy выдал огненное шоу: эффектный старт SpaceX показали крупным планом
10:194Вышла первая партия «умных» отечественных ИВЛ для новорожденных
Выход GeForce RTX 6060 собираются отложить до 2029 года, она будет слабее видеокарты в PS610:1319Выход GeForce RTX 6060 собираются отложить до 2029 года, она будет слабее видеокарты в PS6 Дефицит поставок способен изменить график выхода серии RTX 60
10:062Компактный монстр автономности с экраном 16:9, двумя камерами на 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч от Oppo на подходе
10:00Поддельные нейросети крадут данные и открывают доступ к смартфонам
Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ09:5015Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек
09:467GeForce RTX 3060, которую снова запустили в производство, уже дороже, чем была RTX 5060 Ti на старте
09:39На 20 млн меньше: Samsung резко сократила планы по выпуску Galaxy A с OLED-экранами
09:35635 000 литиевых батарей сгорели дотла, 23 человека погибли. В Южной Корее вынесли приговор в деле о пожаре на заводе аккумуляторов