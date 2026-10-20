Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц

Самый перспективный тип грунта занимает лишь 0,14% планеты, а 73% изученных разновидностей плохо удерживают воду

Учёные из Сиднейского университета создали первую масштабную карту марсианских грунтов с оценкой их пригодности для выращивания растений. Исследование охватывает почти 92% поверхности планеты. Его авторы объединили орбитальные наблюдения, данные марсоходов и планетарные модели, чтобы классифицировать около 800 млн участков и определить потенциально перспективные места для будущих исследовательских баз и теплиц.

Команда разделила марсианские грунты на 2000 классов, оценив их текстуру, минеральный состав, толщину профиля, кислотность, содержание глины и гравия, а также способность удерживать воду. Система классификации получила название Provisional Polythetic Areth Classification System (PPACS). Для каждого класса рассчитали условную оценку пригодности в качестве основы для выращивания растений, ориентируясь на свойства земных почв.

Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц
Источник изображения: сгенерировано Muse

Наивысший балл — 0,93 — получил класс Nohibareth. Его смоделированный профиль имеет кислотность pH 6,8, содержит около 72% глины и практически не включает песок и гравий. Расчётная водоудерживающая способность составляет 202 мм на метр грунта. Потенциальные участки с такими характеристиками обнаружены в средних широтах Марса, в том числе в районе вулканической области Фарсида, центральной части Аравийской земли и равнины Элизий. Однако этот класс встречается лишь на 0,14% поверхности планеты.

В целом перспективы оказались ограниченными: около 73% классифицированных разновидностей грунта плохо удерживают воду и поэтому малопригодны для выращивания растений без дополнительной обработки. При этом высокий рейтинг Nohibareth не означает, что в таком грунте уже можно выращивать сельскохозяйственные культуры. Марсианский реголит не содержит органических соединений, а исследование не учитывает ряд важных факторов, включая токсичность перхлоратов, доступность азота и изменения состава грунта с глубиной.

Авторы подчёркивают, что карта не определяет готовые площадки для строительства теплиц, а выделяет места, которые стоит изучить подробнее. В контролируемой среде местный грунт потенциально можно использовать после обогащения необходимыми веществами, чтобы сократить потребность будущих поселений в регулярных поставках с Земли. Кроме того, единая система классификации позволит сопоставлять результаты разных марсианских миссий и дополнять карту по мере поступления новых данных.

Наука и космоскосмосПланетологияКолонизация МарсаИсточники:Catena

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