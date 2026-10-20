Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти

При том, что у Galaxy S26 12 ГБ ОЗУ

Смартфоны Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus в базовых версиях получат 8 ГБ оперативной памяти. Об этом рассказал инсайдер, известный под ником kro_roe. Таким образом у базового Galaxy S27 будет на 33% меньше памяти, чем у нынешнего Galaxy 26 — апгрейд наоборот или попросту даунгрейд. Вместе с тем, у Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus подороже будут варианты и с 12 ГБ ОЗУ. Что касается флеш-памяти, то ее объем у этих моделей составит 256 и 512 ГБ.

Линейка Galaxy S26 Источник изображения: Samsung

Galaxy S27 Pro получит 12 ГБ ОЗУ и два варианта объема флеш-памяти — 256 и 512 ГБ (версия с 16 ГБ ОЗУ рассматривается). Galaxy S27 Ultra получит 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти.

Также Samsung может использовать разные варианты чипов флеш-памяти: речь идет о разных версиях UFS в рамках одной линейки. Это позволит снизить производственные затраты, но может привести к различиям в скорости чтения и записи данных между моделями. Ранее уже появлялись сообщения о возможном использовании неодинаковых чипов памяти в серии Galaxy S27.

Рост цен на компоненты может отразиться и на стоимости устройств — аппараты могут заметно прибавить в цене. Ранее корейский источник прогнозировал рост на 100 долларов.

Изменения могут коснуться и стартовых предложений. Вместо крупных скидок за увеличение объёма накопителя Samsung, по данным утечки, может предложить менее выгодные условия или сократить количество акций. При этом часть бонусов, вероятно, сохранится: покупателям могут предложить скидки на наушники Galaxy Buds и часы Galaxy Watch, купоны на зарядные устройства, а также подписки на сервисы Google сроком от шести до 12 месяцев.

Инсайдер kro_roe в прошлом году точно сообщил сроки начала бета-тестирования One UI 7.