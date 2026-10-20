Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска

Индия хочет взять Starlink под полный контроль

Правительство Индии намерено усилить контроль над спутниковым интернетом Starlink, принадлежащим компании SpaceX Илона Маска. Новые требования могут еще больше затянуть полноценный запуск сервиса в стране, пишет The Economic Times.

Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска
Источник изображения: Starlink

По данным издания, власти хотят обязать Starlink установить на наземных станциях специальное оборудование для мониторинга интернет-трафика. Оно позволит выявлять односторонние ограничения скорости передачи данных и обеспечит государству полный контроль над работой спутниковой связи в Индии.

SpaceX уже построила в стране 20 наземных станций. В компании утверждают, что все они оснащены системами контроля и защиты пользовательских данных. Однако индийские власти, судя по всему, считают существующие меры недостаточными.

Starlink пытается выйти на индийский рынок с 2021 года, когда SpaceX открыла в стране местный филиал. В июле 2025 года компания наконец получила предварительную лицензию на предоставление спутникового интернета.

Однако уже в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку SpaceX на развертывание спутниковой сети второго поколения. Причинами стали несоответствие требованиям безопасности и планы компании использовать запрещенные в Индии частотные диапазоны.

По оценке ООН, население Индии составляет около 1,477 млрд человек — примерно 1,48 млрд. Это самая населённая страна мира. Для Starlink Индия станет крупнейшим рынком.

Сети и серверыSpaceXStarlinkИсточники:ТАСС

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