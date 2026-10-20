Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска

Правительство Индии намерено усилить контроль над спутниковым интернетом Starlink, принадлежащим компании SpaceX Илона Маска. Новые требования могут еще больше затянуть полноценный запуск сервиса в стране, пишет The Economic Times.

По данным издания, власти хотят обязать Starlink установить на наземных станциях специальное оборудование для мониторинга интернет-трафика. Оно позволит выявлять односторонние ограничения скорости передачи данных и обеспечит государству полный контроль над работой спутниковой связи в Индии.

SpaceX уже построила в стране 20 наземных станций. В компании утверждают, что все они оснащены системами контроля и защиты пользовательских данных. Однако индийские власти, судя по всему, считают существующие меры недостаточными.

Starlink пытается выйти на индийский рынок с 2021 года, когда SpaceX открыла в стране местный филиал. В июле 2025 года компания наконец получила предварительную лицензию на предоставление спутникового интернета.

Однако уже в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку SpaceX на развертывание спутниковой сети второго поколения. Причинами стали несоответствие требованиям безопасности и планы компании использовать запрещенные в Индии частотные диапазоны.

По оценке ООН, население Индии составляет около 1,477 млрд человек — примерно 1,48 млрд. Это самая населённая страна мира. Для Starlink Индия станет крупнейшим рынком.