Учёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами

Разработанная в ETH Zurich система передвигается на собственных пальцах и обходится без отдельного механизма движения

Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) превратили роботизированную кисть Wuji в компактного мобильного робота, который может самостоятельно ползать, менять направление движения и восстанавливаться после падений. Вместо отдельной ходовой платформы или роботизированной руки система использует собственные пальцы: они поддерживают корпус, перемещают его и при необходимости манипулируют предметами.

Для обучения движениям исследователи применили обучение с подкреплением — метод, при котором система осваивает действия, получая оценки за успешное выполнение задачи. Обучение проходило в компьютерной симуляции, которую настроили с учётом измерений реального устройства. Алгоритм учитывал различия в длине и характеристиках отдельных пальцев. По данным авторов, предложенная система оценки действий позволила добиться в симуляции более высокой скорости движения, чем при использовании настроек, первоначально разработанных для четвероногих роботов.

Учёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами
Источник изображения: Wuji Technology

В физических испытаниях кисть перемещалась без внешнего питания и вычислительного оборудования: необходимые источники энергии и вычислительные средства были встроены в саму систему. Она также выполняла задачи, требующие точных движений пальцев. Например, робот последовательно нажимал клавиши клавиатуры без использования зрения, а в другом эксперименте толкал предмет к заданным точкам, ориентируясь на изображение с камеры, расположенной сверху. Так, одна и та же конструкция могла перемещаться по поверхности и взаимодействовать с окружающими объектами.

Искусственный интеллектИсточники:Robotics & Automation News

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