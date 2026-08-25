Эта GeForce RTX 5060 Ti 16GB занимает в ПК всего один слот. Inno3D представила довольно необычную модель

Компания Inno3D представила весьма необычную версию видеокарты RTX 5060 Ti. Модель GeForce RTX 5060 Ti 16GB PRO выделяется однослотовым исполнением.

Таких карт на рынке в целом мало в любом сегменте, и обычно речь о моделях с водоблоком. Само собой, это касается старших моделей, а не среднебюджетных. Тут используется обычная «турбина».

Фото Videocardz

Энергопотребление RTX 5060 Ti относительно невысоко, но всё же это около 180 Вт, и для однослотового кулера это весьма немало, так что, вполне вероятно, такая карта будет достаточно шумной и достаточно горячей. Возможно, из-за этого новинка не имеет даже номинального заводского разгона.

Фото Videocardz

Питание карта получает посредством обычного восьмиконтактного разъёма. Что касается набора портов, имеется один HDMI и три DisplayPort.