Gigabyte готовит 400-герцевый монитор QD-OLED и 540-герцевый на основе панели LG Display Tandem WOLED

И ещё ряд других OLED-мониторов

Компания Gigabyte работает над несколькими новыми моделями игровых мониторов, и некоторые заочно на бумаге выглядят довольно интересно. К примеру, модель MO27Q40, которая получит 27-дюймовую панель Samsung Display Penta Tandem QD-OLED с разрешением 1440p и кадровой частотой 400 Гц. Для OLED-моделей это очень много.

Но это не предел. Модель GO25F54G хотя и будет выделяться меньшими размерами и разрешением — 24 дюйма при Full HD — но зато кадровая частота составит 540 Гц. В основе будет лежать панель LG Display Tandem WOLED.

Фото Videocardz

Также сообщается о моделях GO32U18 и GO27Q32. Первая получит 32-дюймовую панель QD-OLED Edge 4К с частотой 180 Гц, а вторая будет опираться на 27-дюймовую панель Penta Tandem QD-OLED 1440p с частотой 300 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м.

Все модели, кроме последней, ожидаются ещё до конца текущего года.