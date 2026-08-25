Intel решила больше не бодаться с AMD и Nvidia. Компания рассказала о своём новом ИИ-ускорителе Crescent Island с TDP всего 350 Вт

Компания Intel сегодня также раскрыла подробности о своём ускорителе для ИИ на основе GPU. Это поколение Crescent Island, которое будет первой за несколько лет попыткой компании войти в этот сегмент. Но это вовсе не конкурент актуальным топовым ИИ-ускорителям Nvidia или AMD.

Несколько лет назад Intel объявила, что изменит стратегию и будет заниматься разработкой относительно доступных решений. И Crescent Island именно таким и является.

Фото Intel через Videocardz

Конечно, цен пока нет, да и это непотребительский продукт, но всё можно понять по параметрам. К примеру, TDP составляет всего 350 Вт. Это уже далеко не предел даже для обычных игровых видеокарт.

Также тут используется память LPDDR5X, а не HBM. При этом ускоритель имеет лишь 160 ГБ такой памяти, что достаточно скромно по сегодняшним меркам. Правда, партнёрские модели предложат до 480 ГБ. Тут стоит остановиться отдельно, ибо это довольно необычно.

Ни AMD, ни Nvidia не дают возможности партнёрам выпускать свои ИИ-ускорители — только готовые серверы. Подход Intel больше похож на то, как компании работают с игровыми и иногда профессиональными решениями.

Фото Intel через Videocardz

Сам GPU имеет лишь 32 ядра Xe3P. Столько же имеется у обычной профессиональной карты Arc Pro B70 и столько же должно было быть у игровой Arc B770, но её, похоже, отменили. Правда, архитектура немного улучшена, да и высокий TDP позволит чипу лучше раскрыться. Впрочем, если говорить непосредственно о GPU, хотя в основе и лежит почти та же архитектура, что и в игровых видеокартах, сам графический процессор построен специально для вычислений. У него, к примеру, вообще нет поддержки трассировки лучей и некоторых блоков. Каждое из 32 ядер содержит восемь векторных процессоров и восемь процессоров XMX, что в сумме дает графическому процессору 256 ядер каждого типа.

Напомним, сегодня Intel также рассказала подробности о серверных процессорах Xeon 7.