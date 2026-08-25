Windows 11 научиться работать с унифицированной памятью, как у Ryzen AI Max и

Похоже, Microsoft активно готовится к выходу ноутбуков на основе чипов Nvidia RTX Spark. В экспериментальной сборке Windows 11 29648.1000, выпущенной на прошлой неделе, обнаружено упоминание функции, связанной с работой с унифицированной памятью.

Если точнее, в Windows 11 пользователям может быть предоставлена возможность резервировать унифицированную память для графических процессоров и искусственного интеллекта. Напомним, RTX Spark представляет собой однокристальную систему из процессора и GPU, которая будет сопряжена с большим (до 128 ГБ) объёмом ОЗУ, который используется в том числе и как графическая память. Это то же самое, что давно реализовано в Apple Silicon или у чипов AMD Ryzen AI Max. Но теперь такая связка сможет лучше работать на уровне Windows.

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Идея состоит в том, чтобы взять часть единого пула памяти системы и зарезервировать ее для рабочих нагрузок GPU и ИИ. Эта зарезервированная часть больше вообще не будет доступна для обычных приложений Windows.

Microsoft еще в мае подтвердила, что увеличила объем системной памяти, доступной для графического процессора RTX Spark, так что это будет ещё один шаг. Всё это позволит более крупным моделям ИИ использовать большую часть общей памяти.

Что касается систем AMD, которые уже довольно давно на рынке, они предлагают аналогичные возможности на уровне собственного ПО.