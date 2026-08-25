Даже новейшая HBM4 кажется крайне медленной на этом фоне. d-Matrix рассказала о памяти Raptor 3D-DRAM с пропускной способностью в 100 ТБ/с

Компания d-Matrix на мероприятии Hot Chips 2026 представила память Raptor 3D-DRAM, которая чуть ли не порядок быстрее самых новых вариантов HBM. Точнее, пока показали не саму память, а скорее рассказали о спецификациях и концепте в целом, так как Raptor пока не является готовым продуктом. В презентации Hot Chips изложены планы по созданию коммерческого ускорителя и его целевые характеристики, хотя при этом базовая технология 3D-DRAM уже была продемонстрирована на тестовом чипе Pavehawk.

Фото Servethehome

Итак, технически идея в том, чтобы размещать чипы памяти не рядом с логическим кристаллом, а под ним, используя специальную технологию стекирования. Такое решение кратно уменьшает длину соединений, повышает скорость передачи данных и повышает энергоэффективность.

Фото Servethehome

В примере компании 32 ГБ такой памяти обеспечивали пропускную способность в 100 ТБ/с. Для сравнения, 192 ГБ памяти HBM4 предлагают 18 ТБ/с. И хотя разница в объёме тоже огромна, и уже не в пользу новой разработки, суть именно в скорости.

В целом d-Matrix заявляет о примерно в 20 раз большей пропускной способности на 1 мм² и в 13,5 раз меньшем энергопотреблении на единицу пропускной способности, чем у конфигурации Nvidia Rubin R200 с памятью HBM4.