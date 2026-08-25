Более 40 часов автономности, чип Snapdragon X, 14-дюймовый OLED-экран, и всего за 550 долларов. HP выпустила ноутбук OmniBook 3

Несмотря на ужасную ситуацию с ценами на память, на рынке постепенно появляются одновременно весьма доступные, и при этом тонкие, лёгкие и автономные ноутбуки. К примеру, HP выпустила на рынок OmniBook 3 с ценой всего 550 долларов. Точнее, изначально цена была всего 500 долларов, но с учётом скидки в 100 долларов. Сейчас скидку уменьшили вдвое. Без скидки, как несложно посчитать, ноутбук обойдётся в 600 долларов.

В основе ноутбука лежит процессор Snapdragon X X1-26-100. Это чип первого поколения, так что производительность тут весьма скромная. Но зато HP говорит об автономности почти до 42 часов. Всё благодаря батарее в 60 Втч.

Фото BestBuy

Новинка при этом выделяется ещё и 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200p, правда, при яркости лишь до 300 кд/кв.м.

Из остального можно выделить 8 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 256 ГБ, два порта USB-C, два USB-A, HDMI, разъём для наушников, Wi-Fi 6E, и при этом ноутбук весит всего 1,4 кг.