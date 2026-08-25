Samsung Galaxy S27 Ultra показали на качественных рендерах — он похож на Honor 600 Pro

Который, в свою очередь, похож на iPhone 17 Pro

В Сети появились качественные рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra. Изображения опубликовал AndroidHeadlines совместно с известным инсайдером OnLeaks.

Ключевое — совершенно новый блок камеры. Вместо отдельных вертикально расположенных объективов Galaxy S27 Ultra получил широкий выступ — своеобразное «плато» в верхней части корпуса. По общему принципу такое решение напоминает актуальные флагманы Google и Apple, хотя расположение самих объективов у Samsung свое.

Более крупный выступ теоретически может дать инженерам больше внутреннего пространства для камер, системы охлаждения и компонентов беспроводной зарядки. При этом рендеры указывают на то, что один из телеобъективов останется относительно небольшим.

Сам корпус почти не изменится в размерах. По данным OnLeaks, габариты Galaxy S27 Ultra составят приблизительно 163,76 × 78,25 × 7,97 мм. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra имеет размеры 163,6 × 78,1 × 7,9 мм. Разница составляет лишь доли миллиметра.

Совсем другая картина наблюдается в области блока основной камеры. С учётом выступа общая толщина смартфона достигает примерно 12,53 мм, то есть блок камер возвышается над основным корпусом примерно на 4,56 мм.

Спереди все по-прежнему, а общая форма корпуса и дисплея — как у Galaxy S26 Ultra. Встроенный стилус S Pen также никуда не исчезнет — соответствующий слот присутствует в прежнем месте (как у Galaxy S26 Ultra).

Android Headlines приводит сравнительное изображение Samsung Galaxy S26 Ultra и Honor 600 Pro, и эти модели очень сильно похожи.

Также в Сети уже опубликованы рендеры Samsung Galaxy S27. Базовая модель серии не преподнесет сюрпризов по части дизайна.