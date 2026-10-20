При удачных условиях на небе можно увидеть до 20 «падающих звёзд» в час

Комета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октября

В ночь с 21 на 22 октября достигнет максимума метеорный поток Ориониды — ежегодное небесное явление, связанное с кометой Галлея.

Когда Земля пересекает оставленный кометой след, мелкие частицы пыли и льда входят в атмосферу на скорости более 30 км/с и сгорают, оставляя яркие световые полосы. Обычно можно увидеть около 10–20 метеоров в час, хотя при особенно высокой активности их число может быть значительно больше.

Источник изображения: NASA

Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 22 октября, когда созвездие Ориона поднимается выше над горизонтом.

Источник изображения: Pete Lawrence

Визуально метеоры вылетают из области чуть выше и левее Бетельгейзе — яркой красноватой звезды, обозначающей плечо Ориона. Для наблюдения не нужен телескоп: достаточно места с открытым небом и минимальной засветкой от городских огней.

Иногда особенно быстрые метеоры превращаются в яркие болиды, сравнимые по блеску с Венерой. В полной темноте также можно заметить светящиеся следы вещества, оставленные некоторыми метеорами.