Первая известная солнечная буря, нарушившая работу железной дороги, произошла на 7 лет позже, чем считалось

Исправление важно для восстановления истории влияния солнечной активности на электрическую связь

В 2013 году историк космонавтики Уильям Кейд из Университета Бейлора (Baylor University) обнаружил в старом выпуске журнала Nature сообщение о том, что сильное магнитное возмущение задержало экспресс в английском Эксетере в 1841 году. Согласно заметке, железнодорожные телеграфные аппараты перестали надёжно работать, и сотрудники не могли определить, свободен ли путь на участке у деревни Старкросс.

Это могло бы быть самым ранним известным свидетельством того, как солнечная буря нарушила работу технической системы. Однако у этой истории обнаружилась хронологическая проблема: железнодорожная линия через Старкросс открылась лишь в мае 1846 года.

Кейд вместе с международной группой исследователей проверил исторические документы, расписания поездов и записи об активности Земли. Выяснилось, что поезд, отправлявшийся из Эксетера в 22:05, действительно существовал, но в 1848 и 1849 годах. Дополнительные свидетельства нашлись в газетах и архивах Гринвичской обсерватории: вечером 18 октября 1848 года над Англией наблюдали яркие полярные сияния, связанные с повышенной солнечной активностью. Совпадение даты, расписания и геомагнитных явлений указывает, что в Nature, вероятнее всего, допустили типографскую ошибку, напечатав «1841» вместо «1848».

Первая известная солнечная буря, нарушившая работу железной дороги, произошла на 7 лет позже, чем считалось
Источник изображения: сгенерировано Muse

Такая связь между Солнцем и электрическими системами стала возможна после распространения телеграфа. В системе Кука и Уитстона, одной из первых коммерческих технологий дальней электрической связи, ток приводил в движение магнитные стрелки, с помощью которых передавали закодированные сообщения. В 1847 году инженер Уильям Барлоу уже сообщал Королевскому обществу о сильных колебаниях телеграфных стрелок на нескольких железнодорожных линиях во время полярного сияния 19 марта. Геомагнитные возмущения способны создавать дополнительные электрические токи в протяжённых проводниках, поэтому с развитием телеграфных сетей солнечная активность стала влиять не только на небо, но и на работу техники.

Для истории науки исправление на 7 лет может показаться незначительным, однако точные даты необходимы исследователям, которые сопоставляют старые описания полярных сияний, магнитных возмущений и сбоев оборудования. Такие записи помогают восстанавливать историю солнечной активности задолго до появления современных приборов наблюдения.

Наука и космосАстрономияКосмическая погодаСолнечные буриИсточники:Space Weather

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