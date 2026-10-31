Во Франции одобрили введение налога на интернет-трафик

Национальное собрание Франции одобрило поправку к проекту бюджета на 2027 год, предусматривающую сбор в размере 0,055 евро за каждый гигабайт данных, переданных пользователям во Франции. Поправку поддержали с минимальным перевесом: 11 депутатов проголосовали за, 10 — против.

Платить сбор должны поставщики контента и цифровых услуг: Netflix, Google, Amazon, Akamai, игровые платформы и другие компании, передающие данные французским пользователям. Плату за каждый скачанный гигабайт с потребителей взимать не планируется. При этом для компаний предусмотрены ограничения: максимальный размер обязательств должен составлять 15% выручки во Франции или 2% глобальной выручки — в зависимости от того, какая величина окажется больше. Поэтому простое умножение объёма трафика на ставку сбора не отражает реальную сумму, которую придётся заплатить крупным платформам.

Если предположить, что размер GTA 6 составит 210–218 ГБ, теоретический сбор с такой передачи данных для дистрибутора достигнет примерно 12 евро. Под действие сбора могут попасть также игровые обновления, дополнения и повторные скачивания. Но гораздо серьёзнее последствия могут быть для стриминговых сервисов. Видео в 4K на Netflix генерирует около 7 ГБ трафика в час. При миллионах пользователей и тысячах часов просмотра ежемесячно объём передаваемых данных становится внушительным.

Именно здесь проявляется один из главных недостатков инициативы: сбор учитывает объём трафика, но не его коммерческую ценность. Продажа игры размером 100 ГБ, бесплатное обновление такого же объёма и повторная загрузка повреждённого файла формально создают одинаковую нагрузку. При этом доход от этих операций может существенно различаться или вовсе отсутствовать.

Для небольших платформ и независимых разработчиков такой подход может оказаться болезненнее, чем для крупных корпораций, способных распределять расходы между разными рынками и сервисами. Компании не обязаны перекладывать сбор на пользователей, однако поправка и не запрещает им повышать цены, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Пока инициатива не стала законом. Ей ещё предстоит пройти оставшиеся этапы для утверждения.