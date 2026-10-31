GM выплатит $220 млн за продажу данных о вождении клиентов страховым компаниям

Автоконцерн передавал сведения о резких торможениях, превышении скорости и ночных поездках через посредников, а некоторые водители узнали о сборе данных только после роста страховых взносов

General Motors согласилась выплатить $220 млн  для урегулирования иска, поданного генеральными прокурорами 35 штатов США и округа Колумбия. Разбирательство касалось программы Smart Driver, которая собирала сведения о поведении автомобилистов и передавала их посредникам, продававшим данные страховым компаниям. По данным властей, GM не обеспечила информированное согласие клиентов на использование их данных в этих целях.

Программа Smart Driver работала с 2016 по 2024 год. Она фиксировала, в частности, резкие торможения, превышение скорости и поездки в позднее время. Изначально GM представляла её как инструмент для отслеживания стиля вождения — например, чтобы родители могли следить за поездками подростков. Однако собранная информация попадала к брокерам данных, а затем к страховщикам. Некоторые автомобилисты обнаружили, что их страховые взносы выросли, предположительно из-за сведений об их вождении.

GM выплатит $220 млн за продажу данных о вождении клиентов страховым компаниям
Источник изображения: сгенерировано Muse

По утверждению генеральных прокуроров, многие клиенты не знали, что участвуют в программе, а некоторые не давали явного согласия на подключение. Дилерские центры получали бонусы за регистрацию клиентов в Smart Driver, а сотрудники, как утверждается, иногда принимали условия программы от имени покупателей. Более 370 000 водителей получили уведомления о том, что не подключены к программе, хотя фактически в ней участвовали. Власти заявили, что GM впоследствии отключила этих клиентов, но не сообщила им об ошибке, а их данные продолжали продаваться.

Условия нового соглашения обязывают GM ограничить сбор данных о вождении и усилить защиту персональной информации. Компания также должна обеспечить внутренние и внешние проверки программы защиты конфиденциальности, дополнительное обучение сотрудников дилерских центров и независимый контроль соблюдения требований.

Это не первое разбирательство по поводу Smart Driver. Ранее Федеральная торговая комиссия США запретила GM и её подразделению OnStar в течение 5 лет передавать третьим сторонам определённые данные о местоположении и поведении водителей. В мае 2026 года GM также согласилась выплатить $12,75 млн в рамках отдельного урегулирования с Калифорнией. Саму программу Smart Driver компания прекратила в 2024 году.

В заявлении для Engadget представитель GM сообщил, что соглашение касается закрытой программы Smart Driver и отражает меры, которые компания предприняла для усиления защиты данных. GM также заявила, что намерена яснее информировать клиентов о том, какие сведения собирает, как защищает их и какие возможности выбора предоставляет пользователям.

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