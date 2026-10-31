«Роскосмос» подписал меморандум о космическом сотрудничестве с Танзанией: стороны планируют совместно разрабатывать и запускать спутники, а также готовить специалистов

Россия может запустить первый спутник Танзании в марте 2027 года ⁠ 1

Россия может вывести на орбиту первый спутник дистанционного зондирования Земли Танзании в марте 2027 года. Об этом сообщил угандийский новостной портал ChimpReports. По его данным, аппарат планируют запустить с помощью российской ракеты-носителя. Официального подтверждения даты запуска в предоставленных источниках нет.

А 28 октября «Роскосмос» и Министерство связи и информационных технологий Танзании подписали на форуме «Россия — Африка» в Москве меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ предусматривает сотрудничество в разработке и запуске спутников, создание наземной инфраструктуры для приёма космических данных и подготовку специалистов.

Источник изображения: ТАСС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Танзания заинтересована в создании собственных космических аппаратов и их выведении на орбиту российскими ракетами. По его словам, российская сторона также готова предоставить данные дистанционного зондирования Земли, обучать танзанийских студентов космическим специальностям и оказать экспертную помощь в создании национального космического агентства.

Такие аппараты могут использоваться для мониторинга сельскохозяйственных угодий, лесов, водных ресурсов и месторождений полезных ископаемых, а также для отслеживания изменений окружающей среды. Однако характеристики будущего танзанийского спутника и конкретные задачи его миссии пока что не определены.

Подписание меморандума состоялось в рамках третьего саммита «Россия — Африка», проходившего в Москве 28–29 октября. На форуме также обсуждалось применение космических технологий для экономического развития африканских стран. Помимо Танзании, «Роскосмос» развивает сотрудничество с другими государствами региона: в частности, Россия участвовала в создании спутника EgyptSat для Египта, а в Южно-Африканской Республике размещена станция ГЛОНАСС.