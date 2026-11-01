Airbus загружена заказами на самолёты на 12 лет. Авиапроизводитель поставил 547 лайнеров за девять месяцев — и получил более 1100 чистых заказов

Airbus увеличила выручку и чистую прибыль по итогам первых девяти месяцев 2026 года. Согласно свежему финансовому отчёту, консолидированная выручка компании достигла 50,645 млрд евро — на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 3,587 млрд евро, прибавив 36%. Прибыль на акцию достигла 4,54 евро.

За январь — сентябрь Airbus поставила заказчикам 547 коммерческих самолётов против 507 годом ранее. В их числе 68 самолётов семейства A220, 428 — A320, 13 — A330 и 38 — A350. Выручка подразделения гражданской авиации выросла на 8%, до 36,665 млрд евро. Компания связывает рост прежде всего с увеличением поставок и расширением сервисного бизнеса, хотя часть положительного эффекта нивелировало ослабление доллара США.

Портфель заказов также заметно увеличился. За первые девять месяцев Airbus получила заказы на 1174 пассажирских самолёта, а с учётом отмен чистый объём заказов составил 1105 машин. За аналогичный период 2025 года эти показатели равнялись 610 и 514 соответственно. К концу сентября портфель заказов на гражданские самолёты достиг 9310 единиц. При сохранении нынешних темпов производства Airbus потребуется более 12 лет на то, чтобы произвести все заказанные самолеты. Вертолётное подразделение получило 311 чистых заказов, что увеличило портфель заказов до 1122 машин.

Выручка Airbus Helicopters практически не изменилась и составила 5,646 млрд евро. За девять месяцев подразделение поставило 226 вертолётов против 218 годом ранее. В подразделении Defence and Space выручка, напротив, выросла на 5%, до 9,341 млрд евро.

Airbus не стала менять планы по увеличению производства самолётов. Компания рассчитывает к 2028 году выйти на выпуск 13 самолётов A220 в месяц и 12 A350 в месяц. Для семейства A320 цель составляет 70–75 машин ежемесячно к концу 2027 года с последующей стабилизацией на уровне 75 самолётов. Производство A330 планируется увеличить до пяти машин в месяц к 2029 году.