Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений

Motorola готовит к выпуску флагманский смартфон Signature 27 на SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Устройство впервые показали в сентябре на Snapdragon Summit, а полноценная премьера состоится 5 ноября. Но уже сейчас аппарат засветился в базе бенчмарка Geekbench.

Протестированный экземпляр Motorola Signature 27 работал под управлением Android 17 и имел 12 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 7.1 он набрал 3313 баллов в одноядерном тесте и 11 088 баллов — в многоядерном.

Motorola уже раскрыла кое-какие особенности устройства. Основной модуль получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT 910, также будет перископный модуль с 200-мегапиксельным датчиком. Ещё одной особенностью станет система охлаждения ArcticMesh с испарительной камерой. По заявлению производителя, её площадь на 40% больше, чем у решения в модели предыдущего поколения.

Motorola Signature 27 также получит аудиосистему Bang & Olufsen и аккумулятор емкостью 7000 мАч, а обновляться он будет в течение 7 лет.