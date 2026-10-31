143 Вт вместо 300 Вт. RTX 5070 Ti удалось разогнать и одновременно сократить её потребление вдвое

Экстремальный андервольтинг

Энтузиасту удалось более чем вдвое снизить энергопотребление настольной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti с помощью экстремального андервольтинга. Вместо штатных 300 Вт ускоритель потреблял в пике 142,8 Вт, а загрузка графического процессора при этом достигала 98%.

143 Вт вместо 300 Вт. RTX 5070 Ti удалось разогнать и одновременно сократить её потребление вдвое
Источник изображения: Videocardz

Для эксперимента использовалась утилита mVolt+ Extreme версии 0.47.2. Энтузиаст снизил напряжение GPU до 0,669 В, установил смещение -145 мВ и добавил 300 МГц к частоте ядра. В результате процессор работал на частоте 1897 МГц.

Максимальная температура GPU составила 47,8 °C, температура hotspot — до 51,8 °C, а видеопамяти — 56 °C. Таким образом, при почти полной загрузке графического процессора энергопотребление всей видеокарты не достигало даже 150 Вт, а температуры были далеки от предельных. Правда, результатов тестов в играх нет, а другие пользователи Reddit сообщали о зависаниях и чёрных экранах при попытках опустить напряжение ниже 0,8 В.

ВидеокартыNvidiaИсточники:Videocardz

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