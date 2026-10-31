Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, камерой 200 Мп и батареей около 7000 мАч. Oppo Reno 17 Pro на подходе, опубликовано фото, сделанное камерой смартфона

Oppo уже начала принимать предзаказы на аппараты серии Reno 17

Oppo начала тизерную кампанию, посвященную будущим смартфонам серии Reno 17 — менеджер по продуктам линейки Reno Чжан Жосин, опубликовавший примеры снимков. Один из них сделан на камеру Oppo Reno 17 Pro. По словам представителя Oppo, функция записи «живых фотографий» продолжительностью до шести секунд в разрешении 4K будет работать на всех фокусных расстояниях (а максимальная длительность записи увеличится вдвое по сравнению с прежними тремя секундами).

Oppo Reno 16 Pro
Oppo Reno 16 Pro
Источник изображения: Oppo

Предзаказы на смартфоны Reno 17, умные часы Watch 5 и планшеты Pad Air 6 открылись вчера, 30 октября. Официальная презентация устройств ожидается в ноябре, однако ранее инсайдер Digital Chat Station раскрыл предполагаемые характеристики модели Reno 17 Pro.

Фото 1
Источник изображения: Чжан Жосин через ITHome

Аппарату приписывают 6,32-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также SoC MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Фронтальная камера может получить разрешение 50 Мп. Основная система камер, по данным источника, будет включать 200-мегапиксельный главный модуль с крупным сенсором и стабилизацией, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Ожидаемая ёмкость аккумулятора — около 7000 мА·ч. Reno 17 Pro будет преподноситься как компактный и тонкий смартфон с упором на мобильную фотографию.

Мобильные телефоныOppoИсточники:ITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИСледующая публикация: Китай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
Главное
Все новости
4 минуты назадГорячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу
21 минуту назадНемецкий университет получил спортзал для роботов за €17 млн и нового гуманоида
43 минуты назадКитай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
58 минут назадAmazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ
22:2825 000 мАч и 145 Вт. Мобильный аккумулятор Baseus Enerfill FC41 оценили в $80
Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 1022:272Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10 После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры магнитосфера сдалась
22:251Россия может запустить первый спутник Танзании в марте 2027 года
21:446Пока новейшие российские самолеты МС-21 и SJ-100 готовятся к серии, убыток производителя — ОАК — достиг 1,57 млрд рублей
700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX21:313700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX На текущий момент Falcon 9 уже осуществила 701-й запуск
21:112Китайская Zoomlion представила полноприводный гибрид на 1600 л.с. — у трактора 9DX гусеницы вместо колес
20:46Атаки на дата-центры заставили «Яндекс» пересмотреть финансовые планы — новые прогнозы ждут в феврале
20:361Магнитные бури отменяются: учёные пересмотрели прогноз на ближайшие два дня
США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing20:219США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing После снятия санкций «Белавиа» получила возможность работать с Boeing напрямую
20:0929Во Франции одобрили введение налога на интернет-трафик
19:551143 Вт вместо 300 Вт. RTX 5070 Ti удалось разогнать и одновременно сократить её потребление вдвое
17:163GM выплатит $220 млн за продажу данных о вождении клиентов страховым компаниям
16:51Создан компактный синий лазер, который меняет частоту миллион раз в секунду
16:1312США потеряли $12 миллиардов на акциях Intel из-за биржевого обвала
16:0721Цены на оперативную память DDR5 взлетели на 760% в Японии
16:002Роботизированные лаборатории Opentrons привлекли $40 миллионов на экспансию ИИ-помощников
15:495NASA потратит $1,3 миллиона на физический ИИ для поиска воды на Луне
15:034Захотел поиграть в игры PS5 на ПК, а получил вирус. На GitHub нашли вредоносные репозитории, имитирующие AnyPS5 и KytyPS5
14:579Процессоры Intel Nova Lake могут быть быстрее текущего поколения в играх на 16-33%, но ценой повышенного энергопотребления
14:46Уникальная видеокарта с тремя GPU — таких было выпущено всего 10 штук. Asus Radeon HD 3850 Trinity выставлена на продажу коллекционером
14:264Видеокарты Radeon подорожали буквально на неделе и, как ожидается, подорожают снова уже к ноябре, согласно данным Board Channels
12:006Игры нашли своих геймеров: RuStore научился угадывать предпочтения пользователей
Первый в истории запуск Starship из Флориды пройдёт по уникальному сценарию11:5415Первый в истории запуск Starship из Флориды пройдёт по уникальному сценарию Super Heavy и Starship должны приземлиться в разных штатах
Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля10:21137Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля Главные плюсы – более широкий фюзеляж и продвинутый климат-контроль
10:027На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры
09:5829Новый китайский GPU Iluvatar CoreX опережает Nvidia H200 в реальных тестах
09:531Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — это даже не космическая компания, а создатели Claude
Представлена умная отвёртка Arrowmax: она сама определяет нужную биту с помощью камеры и ИИ09:3818Представлена умная отвёртка Arrowmax: она сама определяет нужную биту с помощью камеры и ИИ Она стоит 79 долларов