Oppo уже начала принимать предзаказы на аппараты серии Reno 17

Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, камерой 200 Мп и батареей около 7000 мАч. Oppo Reno 17 Pro на подходе, опубликовано фото, сделанное камерой смартфона

Oppo начала тизерную кампанию, посвященную будущим смартфонам серии Reno 17 — менеджер по продуктам линейки Reno Чжан Жосин, опубликовавший примеры снимков. Один из них сделан на камеру Oppo Reno 17 Pro. По словам представителя Oppo, функция записи «живых фотографий» продолжительностью до шести секунд в разрешении 4K будет работать на всех фокусных расстояниях (а максимальная длительность записи увеличится вдвое по сравнению с прежними тремя секундами).

Oppo Reno 16 Pro Источник изображения: Oppo

Предзаказы на смартфоны Reno 17, умные часы Watch 5 и планшеты Pad Air 6 открылись вчера, 30 октября. Официальная презентация устройств ожидается в ноябре, однако ранее инсайдер Digital Chat Station раскрыл предполагаемые характеристики модели Reno 17 Pro.

Аппарату приписывают 6,32-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также SoC MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Фронтальная камера может получить разрешение 50 Мп. Основная система камер, по данным источника, будет включать 200-мегапиксельный главный модуль с крупным сенсором и стабилизацией, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Ожидаемая ёмкость аккумулятора — около 7000 мА·ч. Reno 17 Pro будет преподноситься как компактный и тонкий смартфон с упором на мобильную фотографию.