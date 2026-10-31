Горячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу

Он получил бак для воды на 6 литров

Xiaomi начала продажи настольного фильтра для воды Mijia Desktop Water Purifier 3. Устройство оценили в 1700 юаней, однако на старте его можно приобрести за 1500 юаней (около $225). Модель сочетает систему глубокой очистки с функцией быстрого нагрева воды: благодаря нагревательному элементу мощностью 2100 Вт она способна довести воду до нужной температуры всего за три секунды.

Горячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Фильтр оснащён баком объёмом 6 литров с раздельными отсеками для чистой и сточной воды: 4,2 литра отведено под исходную воду и 1,8 литра — под отходы фильтрации. Дополнительно предусмотрен съёмный кувшин для очищенной воды объёмом 2 литра.

За очистку отвечает двухъядерная девятиступенчатая система с мембраной обратного осмоса DuPont (заявлена фильтрация элементов размером до 0,0001 мкм). В системе подачи воды не содержится силикона и бисфенола А, сам прибор сертифицирован для очистки воды для детей.

Еще одна особенность модели — технология постепенного обогащения воды минералами. С помощью запатентованной системы и чипа на архитектуре RISC-V фильтр добавляет в воду шесть минеральных элементов, включая цинк и кальций. По данным производителя, концентрация стронция составляет не менее 0,2 мг/л, а ресурс мембраны обратного осмоса может достигать трёх лет.

Максимальная скорость подачи воды составляет 786 мл в минуту. Пользователь может регулировать температуру с шагом в 1 °C в диапазоне от 40 до 99 °C. Также предусмотрена NFC-идентификация: при использовании комплектной NFC-метки на чашке устройство запоминает заданные для неё объём и температуру воды. Дополнительные настройки доступны через приложение Xiaomi Mi Home.

Комфортный домXiaomiИсточники:ITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Siemens и Nvidia научат ИИ искать дефекты на платах ещё до запуска производства
Главное
Все новости
13 минут назадSiemens и Nvidia научат ИИ искать дефекты на платах ещё до запуска производства
25 минут назадНемецкий университет получил спортзал для роботов за €17 млн и нового гуманоида
47 минут назадКитай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
22:47Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, камерой 200 Мп и батареей около 7000 мАч. Oppo Reno 17 Pro на подходе, опубликовано фото, сделанное камерой смартфона
22:46Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ
22:2825 000 мАч и 145 Вт. Мобильный аккумулятор Baseus Enerfill FC41 оценили в $80
Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 1022:272Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10 После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры магнитосфера сдалась
22:251Россия может запустить первый спутник Танзании в марте 2027 года
21:447Пока новейшие российские самолеты МС-21 и SJ-100 готовятся к серии, убыток производителя — ОАК — достиг 1,57 млрд рублей
700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX21:313700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX На текущий момент Falcon 9 уже осуществила 701-й запуск
21:112Китайская Zoomlion представила полноприводный гибрид на 1600 л.с. — у трактора 9DX гусеницы вместо колес
20:46Атаки на дата-центры заставили «Яндекс» пересмотреть финансовые планы — новые прогнозы ждут в феврале
20:361Магнитные бури отменяются: учёные пересмотрели прогноз на ближайшие два дня
США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing20:219США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing После снятия санкций «Белавиа» получила возможность работать с Boeing напрямую
20:0930Во Франции одобрили введение налога на интернет-трафик
19:551143 Вт вместо 300 Вт. RTX 5070 Ti удалось разогнать и одновременно сократить её потребление вдвое
17:163GM выплатит $220 млн за продажу данных о вождении клиентов страховым компаниям
16:51Создан компактный синий лазер, который меняет частоту миллион раз в секунду
16:1312США потеряли $12 миллиардов на акциях Intel из-за биржевого обвала
16:0721Цены на оперативную память DDR5 взлетели на 760% в Японии
16:002Роботизированные лаборатории Opentrons привлекли $40 миллионов на экспансию ИИ-помощников
15:495NASA потратит $1,3 миллиона на физический ИИ для поиска воды на Луне
15:034Захотел поиграть в игры PS5 на ПК, а получил вирус. На GitHub нашли вредоносные репозитории, имитирующие AnyPS5 и KytyPS5
14:579Процессоры Intel Nova Lake могут быть быстрее текущего поколения в играх на 16-33%, но ценой повышенного энергопотребления
14:46Уникальная видеокарта с тремя GPU — таких было выпущено всего 10 штук. Asus Radeon HD 3850 Trinity выставлена на продажу коллекционером
14:264Видеокарты Radeon подорожали буквально на неделе и, как ожидается, подорожают снова уже к ноябре, согласно данным Board Channels
12:006Игры нашли своих геймеров: RuStore научился угадывать предпочтения пользователей
Первый в истории запуск Starship из Флориды пройдёт по уникальному сценарию11:5415Первый в истории запуск Starship из Флориды пройдёт по уникальному сценарию Super Heavy и Starship должны приземлиться в разных штатах
Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля10:21137Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля Главные плюсы – более широкий фюзеляж и продвинутый климат-контроль
10:027На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры
09:5829Новый китайский GPU Iluvatar CoreX опережает Nvidia H200 в реальных тестах
09:531Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — это даже не космическая компания, а создатели Claude