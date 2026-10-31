Горячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу

Xiaomi начала продажи настольного фильтра для воды Mijia Desktop Water Purifier 3. Устройство оценили в 1700 юаней, однако на старте его можно приобрести за 1500 юаней (около $225). Модель сочетает систему глубокой очистки с функцией быстрого нагрева воды: благодаря нагревательному элементу мощностью 2100 Вт она способна довести воду до нужной температуры всего за три секунды.

Фильтр оснащён баком объёмом 6 литров с раздельными отсеками для чистой и сточной воды: 4,2 литра отведено под исходную воду и 1,8 литра — под отходы фильтрации. Дополнительно предусмотрен съёмный кувшин для очищенной воды объёмом 2 литра.

За очистку отвечает двухъядерная девятиступенчатая система с мембраной обратного осмоса DuPont (заявлена фильтрация элементов размером до 0,0001 мкм). В системе подачи воды не содержится силикона и бисфенола А, сам прибор сертифицирован для очистки воды для детей.

Еще одна особенность модели — технология постепенного обогащения воды минералами. С помощью запатентованной системы и чипа на архитектуре RISC-V фильтр добавляет в воду шесть минеральных элементов, включая цинк и кальций. По данным производителя, концентрация стронция составляет не менее 0,2 мг/л, а ресурс мембраны обратного осмоса может достигать трёх лет.

Максимальная скорость подачи воды составляет 786 мл в минуту. Пользователь может регулировать температуру с шагом в 1 °C в диапазоне от 40 до 99 °C. Также предусмотрена NFC-идентификация: при использовании комплектной NFC-метки на чашке устройство запоминает заданные для неё объём и температуру воды. Дополнительные настройки доступны через приложение Xiaomi Mi Home.