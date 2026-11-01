9070 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max пользуются спросом в Китае — продажи на пороге 1 млн

895 тысяч активаций с августа

Смартфоны Redmi K100 Pro и K100 Pro Max приближаются к знаковому рубежу —отметке в миллион активаций. По данным инсайдера Digital Chat Station, суммарное количество активированных устройств двух моделей достигло 895 тысяч. Ожидается, что в ближайшее время показатель преодолеет миллион. Обе новинки были представлены в августе 2026 года.

9070 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max пользуются спросом в Китае — продажи на пороге 1 млн
Источник изображения: Xiaomi

K100 Pro и K100 Pro Max во многом похожи по характеристикам, различия — в аппаратных платформах, размерах экранов и емкости аккумуляторов. Redmi K100 Pro получил 6,59-дюймовый дисплей и батарею ёмкостью 8580 мА·ч. У Redmi K100 Pro Max экран 6,9 дюйма, а ёмкость аккумулятора составляет 9070 мА·ч. Обе версии поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Redmi K100 Pro оснащён Snapdragon 8 Elite Gen 5V, а Pro Max — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Обе модели оснащены дисплеями с частотой обновления 185 Гц.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Напомним, вчера в Китае стартовали продажи базовой модели линейки — Redmi K100. У него батарея еще больше, а вот однокристальная система позапрошлогодняя — Snapdragon 8 Elite.

Мобильные телефоныRedmiИсточники:MyDrivers

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