25 000 мАч и 145 Вт. Мобильный аккумулятор Baseus Enerfill FC41 оценили в $80

У него два встроенных кабеля, а также по одному порту USB-C и USB-A

Baseus представила обновлённую версию мобильного аккумулятора Enerfill FC41. По сравнению с предыдущей моделью ёмкость выросла с 20 000 до 25 000 мА·ч, а максимальная суммарная выходная мощность достигает 145 Вт.

Главная особенность Enerfill FC41 — два встроенных кабеля USB-C. Первый поддерживает зарядку мощностью до 140 Вт, второй — до 100 Вт. Ещё один порт USB-C выдает мощность 100 Вт, а USB-A — 22,5 Вт. При одновременном использовании всех четырёх подключений общая мощность достигает 145 Вт.

В Enerfill FC41 предусмотрен дисплей, отображающий уровень заряда и состояние подключения устройств. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки и фирменная технология распределения мощности BPS 2.0. Сам аккумулятор заряжается с мощностью до 65 Вт. Производитель также заявляет о соответствии требованиям к перевозке аккумулятора в самолётах.

Baseus Enerfill FC41 уже появился на Amazon по цене $80. Устройство предлагается только в чёрном цвете.