Россияне массово перешли на домашний фитнес: скачивания спортивных приложений удвоились

Интерес россиян к домашним тренировкам заметно вырос в 2026 году. По данным RuStore и FitStars, пользователи провели на платформе 23,8 млн занятий — на 44% больше, чем за предыдущий период.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Чаще всего россияне выбирают короткие тренировки, которые можно включить в повседневный график. На зарядки, программы для снижения веса, занятия из категорий «Здоровье и красота» и йогу приходится около 70% всех тренировок. Лидируют зарядки с долей 36%. При этом быстрее остальных растет интерес к силовым программам: их доля увеличилась на 2,8 процентного пункта.

О росте интереса к спорту говорят и данные RuStore. За год число поисковых запросов о тренировках и других спортивных темах в магазине увеличилось в 2,5 раза, а загрузки приложений категории «Спорт» — вдвое.

Среди популярных запросов пользователи ищут пилатес, похудение, фитнес, тренировки и велотрекеры. Таким образом, интерес смещается не только к самим занятиям, но и к инструментам для контроля результатов и регулярности тренировок.