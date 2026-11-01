Falcon 9 летает всё реже, но это самая востребованная ракета октября: за прошлый месяц в мире провели 21 космический запуск, 10 из них обеспечила Falcon 9

США и Китай выполнили 18 из 21 орбитального запуска в октябре

В октябре 2026 года в мире состоялся 21 орбитальный запуск ракет-носителей. Все старты завершились успешно. Лидером по количеству пусков стали США, на долю которых пришлось 12 запусков. Китай провёл шесть запусков, ещё по одному выполнили Южная Корея, Япония и Индия.

Falcon 9 летает всё реже, но это самая востребованная ракета октября: за прошлый месяц в мире провели 21 космический запуск, 10 из них обеспечила Falcon 9
Источник изображения: SpaceX

Чаще всего ракеты стартовали с американской базы Ванденберг в Калифорнии — оттуда выполнили семь пусков. На мысе Канаверал состоялось четыре старта. По два запуска пришлось на китайские космодромы Цзюцюань и Хайнань. Ещё по одному пуску провели с космодромов Наро в Южной Корее, Танегасима в Японии, Махиа в Новой Зеландии, Космического центра имени Сатиша Дхавана в Индии и китайского Тайюаня. Кроме того, один носитель стартовал с морской платформы в акватории Жёлтого моря.

Самой востребованной ракетой месяца стала Falcon 9 компании SpaceX — она выполнила 10 запусков. Четыре раза использовались ракеты семейства «Чанчжэн». Остальные носители стартовали по одному разу: Falcon Heavy, индийская GSLV, южнокорейская Nuri, Electron компании Rocket Lab, японская H-3, китайские «Чжуцюэ-2E» и «Гушэньсин-1S».

Всего за октябрь на околоземную орбиту вывели 364 космических аппарата. С начала 2026 года состоялось уже 252 орбитальных запуска, шесть из которых завершились авариями. Для сравнения, за первые десять месяцев 2025 года было выполнено столько же пусков. При этом интенсивность запусков снижается уже третий месяц подряд, в том числе из-за сокращения числа полётов Falcon 9.

Между тем, Falcon 9 вершит историю: ракета обеспечила уже более 700 пусков.

Наука и космосSpaceXкосмосИсточники:Летопись космической эры

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