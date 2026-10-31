США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing

После снятия санкций «Белавиа» получила возможность работать с Boeing напрямую

Минторг США выдал компании Boeing лицензию, разрешающую взаимодействие с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing
Источник изображения: Boeing

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец отметил, что ранее аналогичное разрешение выдало Министерство финансов США. Теперь, по его словам, открыты возможности для прямой работы авиакомпании с Boeing. Она сможет закупать запасные части и компоненты, получать обновления программного обеспечения, а также вести переговоры о прямом приобретении самолётов американского производителя.

США объявили о снятии санкций с «Белавиа» 11 сентября 2025 года. Об этом на встрече с Александром Лукашенко сообщил представитель президента США Джон Коул, позднее назначенный спецпосланником Вашингтона по Белоруссии. Тогда Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с авиакомпанией и её дочерними структурами.

Ранее сообщалось, что Boeing впервые начала собирать самолеты Boeing 737 на новом заводе.

АвиацияBoeingавиаИсточники:ТАСС

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