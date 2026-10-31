США выдали Boeing лицензию для работы с «Белавиа»: Белоруссии разрешили получать оригинальные запчасти и даже заказывать новые самолеты Boeing ⁠ 2

Минторг США выдал компании Boeing лицензию, разрешающую взаимодействие с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец отметил, что ранее аналогичное разрешение выдало Министерство финансов США. Теперь, по его словам, открыты возможности для прямой работы авиакомпании с Boeing. Она сможет закупать запасные части и компоненты, получать обновления программного обеспечения, а также вести переговоры о прямом приобретении самолётов американского производителя.

США объявили о снятии санкций с «Белавиа» 11 сентября 2025 года. Об этом на встрече с Александром Лукашенко сообщил представитель президента США Джон Коул, позднее назначенный спецпосланником Вашингтона по Белоруссии. Тогда Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с авиакомпанией и её дочерними структурами.

Ранее сообщалось, что Boeing впервые начала собирать самолеты Boeing 737 на новом заводе.