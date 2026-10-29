Впервые за 50 лет Boeing начала собирать лайнеры Boeing 737 на новом заводе, и это новейшие Boeing 737 MAX 10 ⁠ 5

Первый Boeing 737 MAX 10 выкатили c новой производственной линии в Эверетте, штат Вашингтон. Это первый случай более чем за 50 лет, когда авиалайнер семейства 737 был полностью собран за пределами завода в Рентоне. Самолёт предназначен для канадской авиакомпании WestJet, он покинул сборочную линию 26 октября — всего через шесть дней после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало самую крупную модель семейства 737 MAX.

По данным The Seattle Times, самолёт прошёл все предусмотренные этапы сборки и примерно в 14:00 по местному времени оказался на площадке перед заводом. Сейчас на новой линии находятся ещё семь лайнеров на разных стадиях производства. Предприятие начало работу в июле 2026 года и стало четвёртой линией окончательной сборки 737 MAX наряду с тремя действующими в Рентоне.

Завод в Эверетте исторически специализировался на широкофюзеляжных самолётах. Он открылся в 1960-х годах для производства Boeing 747, а позднее стал одним из центров сборки моделей 767, 777 и 787. Выпуск узкофюзеляжных 737 перенесли в Рентон в 1970 году, и с тех пор все самолёты этого семейства собирали там. Для запуска новой линии Boeing переоборудовала часть производственных площадей в Эверетте, вложив около $1 млрд.

Большое пространство завода позволяет размещать более длинные 737 MAX 10 вплотную друг к другу, перемещая самолёты по линии нос к хвосту. Проект в Эверетте изначально планировали запустить почти на два года раньше, однако сроки сдвинулись на фоне работы Boeing над устранением производственных и контрольных проблем после инцидента с самолётом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года.

Несмотря на завершение окончательной сборки, первый самолёт для WestJet пока не готов к передаче заказчику. Ему предстоит пройти процедуру доработки конструкции — так называемую change incorporation. Она необходима для самолётов, построенных до завершения сертификации: их приводят в соответствие с окончательно утверждённой конструкцией. Среди изменений — доработка системы защиты двигателей от обледенения и установка усовершенствованного датчика угла атаки, предусмотренного требованиями FAA.