Китай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности

АЭС «Хайян» выйдет на мощность 7,6 ГВт

В китайской провинции Шаньдун 31 октября началось строительство третьей очереди АЭС «Хайян». Проект предусматривает возведение энергоблоков № 5 и 6 с реакторами CAP1000 — китайской версией технологии AP1000 третьего поколения с пассивными системами безопасности. Мощность каждого нового энергоблока составит 1,3 ГВт против 1,25 ГВт у реакторов второй очереди.

Китай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
Источник изображения: CCTV13 через ITHome

Главная особенность CAP1000 — пассивная система безопасности, которой не требуется внешнее электропитание для работы насосов и клапанов. После полной потери электроснабжения она способна поддерживать охлаждение реактора и целостность защитной оболочки в течение 72 часов за счёт естественной циркуляции и силы тяжести. По заявлению разработчиков, для этого не требуется вмешательство операторов.

АЭС «Хайян» строится в три очереди и в итоге будет включать шесть энергоблоков. Первые два работают с 2018 и 2019 годов, ещё два блока второй очереди находятся в стадии строительства и должны быть введены в эксплуатацию в 2027 году. После завершения третьей очереди станция станет крупнейшей в мире атомной электростанцией, полностью использующей реакторы с пассивными системами безопасности. Её суммарная установленная мощность достигнет примерно 7,6 ГВт, а расчётная годовая выработка электроэнергии составит 60,9 млрд кВт·ч.

Помимо производства электричества, станция обеспечивает централизованное отопление. Сейчас теплом от АЭС пользуются около 400 тысяч жителей городов Хайян и Жушань. После запуска новых энергоблоков систему планируют расширить: в перспективе она должна охватить 25 городов уездного уровня и обеспечить отопление более 150 млн квадратных метров помещений. По оценкам китайской стороны, это позволит ежегодно экономить около 18,56 млн тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 48,63 млн тонн.

В проекте третьей очереди предусмотрено участие частного капитала при сохранении контрольной доли за государственными структурами. Китайские власти называют эту модель примером привлечения частных инвестиций к крупным национальным проектам в атомной энергетике.

Прочие новостиИсточники:ITHome

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