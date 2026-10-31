В компании называют его самым мощным трактором в мире

Китайская Zoomlion представила полноприводный гибрид на 1600 л.с. — у трактора 9DX гусеницы вместо колес

Китайская компания Zoomlion представила трактор 9DX с гибридной силовой установкой и пиковой мощностью 1600 л. с. Премьера состоялась 26 октября на Китайской международной выставке сельскохозяйственной техники 2026 года. Zoomlion называет новинку самым мощным трактором в мире.

Трактор оснащён гибридной бесступенчатой трансмиссией, системой с двумя электродвигателями и развивает крутящий момент до 7200 Н·м. Самое интересное, что напряжение системы составляет 800 В — прямо как у передовых легковых электромобилей и гибридов.

Максимальная скорость составляет 40 км/ч, производительность гидравлической системы — 636 л/мин. По данным Zoomlion, гибридная схема повышает общую эффективность работы на 10–15% по сравнению с обычными сельскохозяйственными машинами.

Вместо колёс используется гусеничное шасси с гусеницами шириной 762 мм. Zoomlion разработала собственную цифровую платформу управления шасси и основные компоненты.