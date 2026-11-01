Nvidia может выпустить GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти уже в декабре — сначала в Китае

По слухам, новая версия заменит нынешнюю RTX 5080 с 16 ГБ и станет единственной официально продаваемой флагманской моделью этой серии на китайском рынке

Nvidia может выпустить версию видеокарты GeForce RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти раньше ожидаемого срока — уже в декабре 2026 года. Об этом сообщает издание ChannelGate со ссылкой на собственные источники. Другой возможный срок выхода — январь 2027 года.

Сама Nvidia пока не подтверждала ни существование такой модели, ни сроки её появления.

По данным ChannelGate, версия с 24 ГБ памяти должна заменить нынешнюю RTX 5080 с 16 ГБ на китайском рынке. Источник утверждает, что розничные запасы 16-гигабайтной модели уже распроданы, а Nvidia прекратила выпускать дополнительные партии. У дистрибьюторов ещё могут оставаться складские остатки, после продажи которых новая версия, как ожидается, станет единственной официально доступной RTX 5080 в Китае.

Nvidia может выпустить GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти уже в декабре — сначала в Китае
Источник изображения: Nvidia

В сообщении также упоминается RTX 5080 DV2, которую Nvidia, предположительно, может снять с производства одновременно со стандартной 16-гигабайтной моделью. Однако ChannelGate не объясняет, чем DV2 отличается от обычной версии, и не приводит подтверждённых характеристик новой видеокарты, кроме объёма памяти.

По утверждению источника, после выхода новинка станет самой мощной видеокартой, официально доступной для покупки в Китае. При этом RTX 5090 также продаются в стране, но, как уточняет ChannelGate, речь идёт о неофициальных каналах поставок, а не о розничных продажах через официальную линейку Nvidia.

Пока неизвестны ни окончательные характеристики RTX 5080 с 24 ГБ памяти, ни её цена. Не подтверждены также планы Nvidia по прекращению производства нынешней версии и география продаж новой модели. Поэтому все сведения о видеокарте и сроках её выхода остаются на уровне слухов.

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