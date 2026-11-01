Havn выпустила панорамные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU: версия с вертикальной установкой видеокарты стоит $280

Производитель обещает снизить температуру видеокарты до 6 °C за счёт специального воздушного разделителя

Компания Havn объявила о глобальном запуске компьютерных корпусов HS 360 и HS 360 VGPU. Обе модели вышли на международные рынки 29 октября. В США стандартная версия оценена в $199,99, а комплект VGPU с вертикальным креплением видеокарты — в $279,99. В Китае обычный HS 360 появился в продаже ещё в начале октября, поэтому нынешний запуск касается прежде всего выхода моделей на мировой рынок и раскрытия характеристик комплектации VGPU.

Оба корпуса выполнены по двухкамерной схеме: видеокарта размещается за изогнутой панорамной стеклянной панелью и становится центральным элементом внутренней компоновки. Габариты составляют 490,9 × 242,1 × 520,9 мм. По данным Havn, семейство HS 360 на 19,4% компактнее и на 29,5% легче старшей модели HS 420. Производитель также заявляет, что обновлённая конструкция изогнутого стекла на 36% прочнее, однако эти показатели относятся к сравнению собственных корпусов компании.

Главное различие между версиями — способ установки видеокарты. В обычном HS 360 предусмотрено горизонтальное размещение, а HS 360 VGPU комплектуется вертикальным кронштейном и кабелем-райзером PCIe 5.0 x16. Регулируемое крепление рассчитано на видеокарты толщиной от 1,8 до 4 слотов и длиной до 433 мм. Для версии с горизонтальной установкой заявлена поддержка карт длиной до 453 мм.

Havn выпустила панорамные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU: версия с вертикальной установкой видеокарты стоит $280
Источник изображения: Havn
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Источник изображения: Havn

Над видеокартой расположен магнитный разделитель воздушного потока. Он должен направлять холодный воздух непосредственно к графическому ускорителю и препятствовать повторному попаданию нагретого воздуха в систему охлаждения. Havn утверждает, что такая конструкция способна снизить температуру GPU до 6 °C. Фактический результат будет зависеть от модели видеокарты, конфигурации вентиляторов и условий эксплуатации.

Корпуса совместимы с материнскими платами форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, включая модели с разъёмами на обратной стороне. Предусмотрена установка до 11 вентиляторов диаметром 120 мм. HS 360 VGPU поддерживает радиаторы жидкостного охлаждения размером до 420 мм, стандартный HS 360 — до 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм. Для питания подходят блоки форматов ATX, SFX и SFX-L.

В оснащение также входят восьмипортовый повторитель PWM для управления вентиляторами, съёмные пылевые фильтры и передняя панель с разъёмами USB-C, двумя USB-A и аудиовыходом. В версии VGPU предусмотрены места для четырёх накопителей формата 3,5 дюйма или восьми накопителей 2,5 дюйма в области правого крепления вентиляторов, а также дополнительные позиции на панели для укладки кабелей.

Разница в цене между версиями составляет $80. За эту доплату покупатель получает вертикальный кронштейн, райзер PCIe 5.0 и соответствующую компоновку охлаждения.

Корпуса, системы питания и охлаждения360

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