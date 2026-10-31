10 000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5, много памяти, вентилятор и всего 315 граммов. Планшет Honor WIN Tablet поступил в продажу

Honor запустила продажи в Китае компактного игрового планшета WIN Tablet. Устройство поступило в продажу 31 октября после официального анонса. Новинка получила SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 8,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2304 × 1440 пикселей, пиковая яркость экрана достигает 6000 нит.

Honor делает акцент на игровых возможностях планшета. По данным компании, более 40 игр поддерживают частоту обновления до 240 Гц, ещё свыше 40 — режимы 185 или 165 Гц. За охлаждение отвечают две испарительные камеры и встроенный вентилятор.

Устройство получилось компактным: толщина составляет 6,1 мм, масса — 315 г. Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и обратной зарядки на 27 Вт. Также предусмотрена функция обходной зарядки: при её использовании питание подаётся непосредственно на устройство, минуя аккумулятор.

Honor предлагает планшет в двух конфигурациях: 12/256 ГБ — 3700 юаней ($555), 16/512 ГБ ОЗУ — 4700 юаней ($705).