Атаки на дата-центры заставили «Яндекс» пересмотреть финансовые планы — новые прогнозы ждут в феврале

«Яндекс» планирует представить обновлённый прогноз по финансовым показателям в феврале 2027 года — одновременно с публикацией отчётности за четвёртый квартал 2026-го. Об этом директор по связям с инвесторами компании Алексей Субботин рассказал «РБК Инвестициям» на конференции «Смартлаб» в Москве.

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По словам Субботина, к этому времени компания рассчитывает завершить внутренний бюджетный процесс, а макроэкономическая ситуация может стать более понятной. При этом учитывать геополитические факторы по-прежнему придётся: рассчитывать на их скорую стабилизацию пока не приходится. Все эти обстоятельства будут влиять на содержание нового прогноза.

Ранее «Яндекс» отозвал прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год. Как пояснили в компании, после октябрьских атак на её дата-центры появились дополнительные внешние факторы, из-за которых стало сложнее оценивать финансовые результаты до конца года. Тогда компания сообщила, что рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов со следующего квартала.

Теперь «Яндекс» рассчитывает вернуться к финансовому прогнозированию в рамках отчётности за четвёртый квартал. Окончательные ориентиры будут зависеть от ситуации на момент подготовки годовых результатов.