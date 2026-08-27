SpaceX показала Starship V4 — гигантская ракета заметно вытянулась

В официальном ролике SpaceX, посвященном новому космодрому в Луизиане, появились первые рендеры будущих кораблей Starship нового, четвертого поколения.

Пользователь @Mookafish выложил сравнение: реальное фото текущего V3 на стартовой башне рядом с этим рендером V4. Разница в длине бросается в глаза — общая высота заметно больше. Увеличение размеров предполагает рост грузоподъёмности и запаса хода.

Starship V3 и Starship V4 Источник изображения: SpaceX/Mookafish

Мы уже рассказывали, что Маск анонсировал ещё более огромную ракету для полётов на Луну и Марс: четвёртое поколение Starship должно быть на 10–20% длиннее текущей версии. Также мы писали, что Starship V4 будет ещё длиннее и получит 42 двигателя, а его первый полёт ожидается в 2027 году.

Позже появились уточнения, что высота Starship V4 может достигнуть почти 150 метров против 124 метров у текущей модификации.

Новый космодром в округе Вермилион станет крупнейшим объектом SpaceX. Компания планирует инвестировать в проект более $100 млрд и рассчитывает проводить здесь до 30 запусков Starship в сутки. Строительство намечено на 2027 год, а первый запуск — на 2029-й.