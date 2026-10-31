Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10

После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры магнитосфера сдалась

Лаборатория солнечной астрономии XRAS сообщила о начале планетарной магнитной бури уровня G2. Возмущение магнитосферы началось менее часа назад, хотя до этого специалисты не ожидали столь резкого развития событий.

Последние сутки магнитосфера Земли противостояла потоку плазмы, поступающему из корональной дыры на Солнце. По оценке исследователей, после продолжительного воздействия она могла оказаться особенно восприимчивой к новым возмущениям, что и сопровождалось началом магнитной бури.

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Одновременно над страной наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности. Их уровень лаборатория оценила в 10 баллов из 10. Это высшая отметка используемой шкалы, соответствующая исключительно яркому проявлению атмосферного свечения.

Ранее сообщалось, что Земля проходит через возмущённую область космического пространства, связанную с корональной дырой на Солнце. Температура солнечной плазмы в окрестностях планеты выросла примерно с 30 до 200 тысяч градусов.