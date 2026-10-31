Немецкий университет получил спортзал для роботов за €17 млн и нового гуманоида

Немецкий производитель робототехники Neura Robotics совместно с Мюнхенским техническим университетом (TUM) официально открыли исследовательский центр RoboGym стоимостью 17 миллионов евро. Этот объект площадью в несколько тысяч квадратных метров создан специально для тренировки гуманоидных роботов и коботов в условиях, максимально приближенных к реальному производству и жизни. Главная цель проекта — научить машины безопасно и эргономично работать плечом к плечу с людьми, перенимая навыки через демонстрацию, а не через программный код.

Источник изображения: Neura Robotics

На открытии полигона был впервые публично представлен и новый гуманоидный робот компании, получивший название MiPA. Это полноразмерный антропоморфный робот с подвижными руками и кистями, который оснащён сенсорной тактильной кожей Neura. Именно эта особенность, по заявлениям разработчиков, отличает MiPA от конкурентов: робот чувствует силу нажатия и давление, что позволяет ему безопасно подавать хрупкие предметы человеку или работать с электродрелью на конвейере в непосредственной близости от оператора.

Пространство RoboGym спроектировано как модульный полигон с различными средами: квартирные зоны, промышленные рабочие станции и лабораторные участки. Роботы проходят здесь ежедневные циклы обучения с подкреплением, отрабатывая миллионы итераций взаимодействия с предметами, которые до сих пор оставались сложными для захвата. Инвестиции в проект разделены между компанией Neura и государственным финансированием федеральной земли Бавария, а сам объект открыт для совместных проектов с индустриальными партнёрами.