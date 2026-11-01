Одновременно в стране готовят дата-центр мощностью 50 МВт, а другой проект на 30–40 МВт лишился строительного партнёра

Google купила ещё 56 гектаров в Финляндии, пока строительство её нового дата-центра остановлено из-за вырубки леса ⁠ 3

Google приобрела около 56 гектаров земли в финском городе Хамина за €10,7 млн. Участок предназначен для возможного расширения действующего кампуса дата-центров компании.

Google работает в Хамине с 2009 года, когда приобрела бывшую бумажную фабрику и переоборудовала её под дата-центр. Предприятие использует морскую воду для охлаждения серверов и неоднократно расширялось. В 2022 году компания также приобрела соседний участок площадью около 20 гектаров. Мэр Хамины Иллари Соосалу заявил, что город рад дальнейшему развитию сотрудничества с Google, начавшегося более 15 лет назад.

Источник изображения: Google

Покупка земли происходит на фоне разбирательства вокруг площадки в Мухосе. Google расчистила там территорию от примерно 250 000 деревьев. Компания утверждает, что действовала в соответствии с выданными разрешениями, однако местные власти считают, что для проведённых работ требовалось дополнительное согласование. Строительство на участке приостановлено, полиция ведёт расследование.

В целом Google намерена вложить €13 млрд в цифровую инфраструктуру Финляндии в 2027 и 2028 годах. Помимо Хамины, компания владеет участками в Каяани, Мухосе и Ваале. Расширение существующих площадок и строительство новых объектов должны обеспечить инфраструктуру для растущего спроса на цифровые сервисы.

Финляндия остаётся площадкой для нескольких крупных проектов дата-центров, однако их развитие идёт с разной скоростью: финская компания Tekova зарезервировала 41 000 м² земли в муниципалитете Перхо на западе страны под строительство дата-центра мощностью 50 МВт. Здание может иметь два этажа, а заявка на получение разрешения на строительство была подана на прошлой неделе. Начать работы планируется в 2027 году, завершить — в 2029-м. Tekova уже занимается расширением дата-центра Nebius в Мянтсяля.

Другой проект в регионе, напротив, лишился строительного партнёра. Компания SRV Rakennus отказалась от резервирования участка в районе Кауттуа муниципалитета Эура, где планировалось построить дата-центр мощностью 30–40 МВт. Под объект собирались выделить от 5 до 10 гектаров. Причина отказа пока не сообщается. Ранее SRV участвовала в строительстве дата-центра Lumi для CSC в Каяани и объекта DayOne в Лахти.