Пока новейшие российские самолеты МС-21 и SJ-100 готовятся к серии, убыток производителя — ОАК — достиг 1,57 млрд рублей ⁠ 2

Чистый убыток Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») за январь — сентябрь 2026 года по российским стандартам бухгалтерского учёта составил 1,57 млрд рублей. Годом ранее за аналогичный период компания отчиталась об убытке в размере 898,27 млн рублей. Такие данные приводятся в финансовой отчётности корпорации, пишет ТАСС.

Выручка ОАК за девять месяцев сократилась на 11,4% и составила 178,1 млрд рублей. Прибыль от продаж уменьшилась с 10,26 млрд до 7,71 млрд рублей.

ОАК занимается выпуском военной и гражданской авиационной техники. В сегменте пассажирских самолётов корпорация готовит к серийному производству четыре основные модели: импортозамещённый региональный SJ-100, среднемагистральный МС-21, турбовинтовой Ил-114-300, также Ту-214.

Как ранее сообщил заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, поставки Ил-114-300 российским авиакомпаниям начнутся в декабре текущего года. Что касается SJ-100 и МС-21, то завершение их сертификации планируется на 2027 год.