Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ

Акции упали на 7%

Amazon завершила III квартал с отрицательным свободным денежным потоком в размере $42,4 млрд. За предыдущий квартал этот показатель составлял минус $7,5 млрд, а годом ранее компания, напротив, располагала положительным свободным денежным потоком в $14,8 млрд. На фоне масштабных вложений в искусственный интеллект Amazon ожидает, что общие расходы за год достигнут $220 млрд.

По данным компании, существенную роль сыграл рост закупок недвижимости и оборудования, связанных с инвестициями в ИИ. В отчётности объём таких закупок увеличился на $94,8 млрд. Эти вложения необходимы для расширения инфраструктуры, на которой работают облачные сервисы и системы искусственного интеллекта.

При этом выручка Amazon за квартал достигла $201,9 млрд, увеличившись на 12% год к году, но оказалась ниже ожиданий аналитиков, сообщает The Wall Street Journal. Результаты рекламного и розничного направлений также не оправдали прогнозов. Финансовый директор компании Брайан Олсавски объяснил часть замедления годового роста переносом основных распродаж Prime Day: в этом году они пришлись преимущественно на II квартал, тогда как годом ранее проходили в III квартале.

Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Amazon стала последней из четырёх крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ-инфраструктуру, которые представили квартальную отчётность в этом цикле. Согласно приведённым в публикации данным, только Microsoft сохранила положительный свободный денежный поток. У Meta* он составил минус $2,12 млрд, у Alphabet, материнской компании Google, — минус $9,07 млрд. После публикации отчётности акции Alphabet упали на 12% за четверг, а бумаги Amazon вечером того же дня теряли около 7%.

Генеральный директор Amazon Энди Джесси защитил стратегию компании, указав на собственные разработки для ИИ. Среди них — Trainium, специализированные ускорители вычислений, призванные конкурировать с решениями Nvidia, и Bedrock — платформа для работы с моделями искусственного интеллекта. По мнению Джесси, эти направления позволят Amazon воспользоваться ростом рынка ИИ.

Отдельно глава компании прокомментировал развитие ИИ-помощников для покупок. По его словам, взаимодействия клиентов с Alexa for Shopping за год выросли на 570%. Американские пользователи этого инструмента тратят в среднем на 50% больше за один заказ, чем покупатели, которые им не пользуются. Джесси также заявил, что пока покупки через универсальных ИИ-агентов не стали распространённой практикой: по его оценке, такой опыт ещё не удобнее прямого обращения к ритейлеру.

Таким образом, Amazon одновременно наращивает инвестиции в инфраструктуру ИИ и сталкивается с ухудшением свободного денежного потока и выручкой ниже ожиданий. Компании предстоит показать, что расходы на вычислительные мощности, собственные чипы и ИИ-сервисы смогут обеспечить достаточную отдачу от вложений.

* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ

Искусственный интеллектAmazonAmazonИскусственный интеллектинвестицииДата-центрыИсточники:gizmodo

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