Автомобили Tesla будут сами объезжать выбоины

Tesla готовит новую функцию для FSD: автомобили научатся самостоятельно объезжать выбоины на дороге. На просьбу пользователя добавить такую возможность Илон Маск коротко ответил: «Coming soon».

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При этом в актуальных версиях FSD система с помощью нейросетей уже способна корректировать траекторию, чтобы объехать препятствие или пропустить яму между колесами. В комментариях пользователи подтверждают, что иногда машина уже действительно объезжает выбоины, но не во всех случаях.

Мы уже рассказывали о том, как Tesla FSD версии 14.2.2.5 самостоятельно сдала назад на перекрёстке, чтобы уступить дорогу грузовику. Также мы писали, как автомобиль в режиме Full Self-Driving на узкой горной трассе съехал на обочину, пропуская водителя сзади. Кроме того, Илон Маск анонсировал персонализированную версию FSD, которая будет адаптироваться под стиль вождения владельца.