Tesla научится ездить «как вы»: Илон Маск анонсировал персонализированную версию FSD

Автомобиль будет запоминать привычки владельца и адаптировать стиль автономного вождения под его предпочтения

Илон Маск сообщил, что система полного автономного вождения Tesla FSD (Full Self-Driving) переходит от единого алгоритма для всех пользователей к персонализированной модели. В будущем нейросеть сможет изучать привычки конкретного владельца и изменять свое поведение в соответствии с его стилем вождения.

Поводом для заявления стала жалоба одного из пользователей FSD в соцсети X. Он рассказал, что автомобиль слишком часто покидает левую скоростную полосу, даже если движение по ней остается свободным, предпочитая перестраиваться в более загруженные ряды.

Изображение Grok

Отвечая на сообщение, Маск заявил, что в будущем автомобиль начнет запоминать действия водителя и учитывать его предпочтения при принятии решений. Таким образом, система сможет адаптировать маршруты, выбор полосы и другие особенности поведения на дороге под конкретного пользователя, а не использовать одинаковую логику для всех владельцев Tesla.

Кроме того, будущие версии FSD будут изучать привычки пользователей при парковке, что позволит автомобилю всегда парковаться в предпочтительном для пользователя месте в повседневных местах, таких как дом, офис или школа.