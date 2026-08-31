Минцифры хочет изменить принцип работы «белых списков»: в них уже точно будут только разрешенные ресурсы — никаких VPN и запрещенного контента

Минцифры России предложило хостинг-провайдерам, CDN-сервисам и компаниям, защищающим сайты, изменить принцип размещения ресурсов из так называемых «белых списков». Как сообщает РБК, для таких сайтов предлагается выделять отдельные IP-подсети, в которых не будет других ресурсов.

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Проблема связана с нынешним принципом работы «белых списков». Разрешение на доступ может распространяться не на конкретный IP-адрес сайта, а на целую подсеть. Поэтому вместе с разрешенным ресурсом пользователю могут становиться доступны другие сайты и сервисы, размещенные в том же диапазоне.

Этим можно воспользоваться для обхода ограничений. Например, сторонний сервис может арендовать сервер с IP-адресом из разрешенной подсети и продолжить работу даже при ограниченном доступе к интернету. По данным источника РБК, таким способом могут пользоваться VPN-сервисы. В разрешенных диапазонах также обнаруживались ресурсы с запрещенным в России контентом, включая рекламу наркошопов и интимных услуг.

Предлагаемый Минцифры вариант предполагает разделение инфраструктуры. Хостинг- или CDN-провайдер выделяет отдельную подсеть для ресурсов из «белого списка» и размещает там только согласованные сайты и сервисы. Остальные клиенты получают адреса из других диапазонов.

Это должно сделать ограничения точнее. Попадание одного сайта в «белый список» больше не будет автоматически открывать доступ к другим ресурсам, которые используют инфраструктуру того же провайдера.

По информации РБК, крупнейшие хостинг-провайдеры уже предложили механизм такой изоляции. Если его внедрят повсеместно, один из существующих способов обхода ограничений будет закрыт, а контроль доступа станет распространяться не на широкие диапазоны IP-адресов, а на специально выделенную инфраструктуру разрешенных ресурсов.