Ещё десять «Ласточек» в Москве станут беспилотными до конца года

Пока с машинистом в кабине, а полностью автономные поезда появятся в 2027 году

В РЖД заявили, что до конца года системами беспилотного управления будут оснащены ещё 10 электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). «Ласточка» в режиме «автопилот» регулярно курсирует по МЦК уже два года, за это время она прошла 200 тыс. км – более 3,5 тыс. кругов.

Автоматика беспилотной «Ласточки» полностью берёт на себя ведение поезда, оценивая ситуацию с помощью нейросетей, сама принимает решения и выполняет необходимые действия. При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. По международной классификации – это третий из четырёх возможных уровней автоматизации.

В РЖД рассказали, что сейчас специалисты завершают тестирование бортовых систем и технического зрения по четвёртому уровню. Мы уже писали об этих испытаниях в начале августа. В будущем это позволит поездам ездить вообще без машинистов. Ожидается, что полностью беспилотные «Ласточки» появятся на МЦК в 2027 году.