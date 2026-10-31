Фотофлагманы Huawei Pura 80 и Pura 70 получили важное обновление EMUI

Huawei начала распространять октябрьский пакет обновлений EMUI 2026 года для смартфонов серий Pura 80 и Pura 70.

В него включены исправления уязвимостей, выявленных в операционной системе и сторонних программных библиотеках, а также некоторые доработки, направленные на повышение стабильности устройств. В частности, обновление устраняет 2 уязвимости высокого уровня и 14 среднего уровня, а также 52 дефекта сторонних библиотек, включая 9 критических.

Владельцы Huawei Pura 80 Pro получают прошивку EMUI 15.0.0.187 размером 363 МБ. Для базового Pura 70 подготовлена версия EMUI 14.2.0.248, занимающая 326 МБ. В описании последней указано прежде всего обновление октябрьского патча безопасности. Распространение происходит постепенно, поэтому доступность новой версии может различаться в зависимости от региона и конкретного устройства.

Проверить наличие прошивки можно вручную: для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Система и обновления», выбрать пункт «Обновление ПО» и запустить поиск.