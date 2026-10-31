Фотофлагманы Huawei Pura 80 и Pura 70 получили важное обновление EMUI

Прошивки содержат свежие исправления безопасности и улучшения стабильности системы.

Huawei начала распространять октябрьский пакет обновлений EMUI 2026 года для смартфонов серий Pura 80 и Pura 70.

В него включены исправления уязвимостей, выявленных в операционной системе и сторонних программных библиотеках, а также некоторые доработки, направленные на повышение стабильности устройств. В частности, обновление устраняет 2 уязвимости высокого уровня и 14 среднего уровня, а также 52 дефекта сторонних библиотек, включая 9 критических.

Фотофлагманы Huawei Pura 80 и Pura 70 получили важное обновление EMUI
Источник изображения: huaweicentral

Владельцы Huawei Pura 80 Pro получают прошивку EMUI 15.0.0.187 размером 363 МБ. Для базового Pura 70 подготовлена версия EMUI 14.2.0.248, занимающая 326 МБ. В описании последней указано прежде всего обновление октябрьского патча безопасности. Распространение происходит постепенно, поэтому доступность новой версии может различаться в зависимости от региона и конкретного устройства.

Проверить наличие прошивки можно вручную: для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Система и обновления», выбрать пункт «Обновление ПО» и запустить поиск. 

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:huaweicentral

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Starlink получил динамические тарифы, цены будут зависеть от пропускной способности и спросаСледующая публикация: Huawei расширила список устройств, которые получат HarmonyOS 7
Главное
Все новости
Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля59 минут назад7Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля Главные плюсы – более широкий фюзеляж и продвинутый климат-контроль
10:021На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры
09:584Новый китайский GPU Iluvatar CoreX опережает Nvidia H200 в реальных тестах
09:531Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — это даже не космическая компания, а создатели Claude
Представлена умная отвёртка Arrowmax: она сама определяет нужную биту с помощью камеры и ИИ09:383Представлена умная отвёртка Arrowmax: она сама определяет нужную биту с помощью камеры и ИИ Она стоит 79 долларов
09:29Huawei расширила список устройств, которые получат HarmonyOS 7
09:044Starlink получил динамические тарифы, цены будут зависеть от пропускной способности и спроса
08:44Новый премиум-флагман Samsung и единственный смартфон компании не из линейки Galaxy — Samsung W27⁠ показали вживую
08:416120 дюймов за $440: представлен лазерный проектор Xgimi Elfin Flip Pro (New)
«Мы в этом кое-что понимаем». Samsung троллит Apple и высмеивает трещины на экране iPhone Duo08:3911«Мы в этом кое-что понимаем». Samsung троллит Apple и высмеивает трещины на экране iPhone Duo Компания напомнила о многолетнем опыте производства гибких смартфонов.
Проблемный iPhone Duo не отзывают с рынка, но Apple разослала сервисным центрам инструкции по ремонту смартфонов с треснувшими экранами08:306Проблемный iPhone Duo не отзывают с рынка, но Apple разослала сервисным центрам инструкции по ремонту смартфонов с треснувшими экранами Компания утверждает, что дефект обнаружен лишь у небольшого числа устройств
08:269Обещали 7 нм, а оказалось — 12 нм: владельцы кроссовера Geely Galaxy Starship 7 обнаружили другой чип в своих авто — не тот, который рекламировали
08:262Новый смартфон Huawei с экраном более 8 дюймов и батареей свыше 6000 мА•ч. Mate X8 выйдет уже в ноябре
08:16Huawei запустила продажи смартфонов Enjoy 100, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max в Китае
08:13SpaceX в 18-й раз запустила одну и ту же ракету
08:1110Китай планирует высадить людей на Луну до 2030 года: раскрыт план миссии
08:081Компактные смартфоны в прошлом. OnePlus отказывается от выпуска таких устройств
08:00Пять модулей, 54 тонны и 60 кВт: Индия готовит собственную космическую станцию — первый модуль запустят в 2028 году
07:57Не только телепатия и возвращение зрения: Neuralink Илона Маска решит проблему эпилепсии
Спутниковый интернет вещей заработает в России к 2030 году07:4112Спутниковый интернет вещей заработает в России к 2030 году Россия готовит многослойную сеть интернет-спутников
07:2712Intel потеряла $150 млрд за один день — акции рухнули на 30%
07:156Флагманская 40-мегапиксельная камера, 5700 мАч, 100 Вт, Kirin 9025 и до 1 ТБ памяти. Huawei Pura 90 Plus вышел в продажу с ценой от $780
06:59Redmi K100 вышел в продажу: 10 000 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite и 50 Мп за $450
06:4528800 мА·ч, 40 Вт, 50 Мп и HarmonyOS 7 из коробки за $300: Huawei 100 Pro Max вышел в продажу
06:241Альтернатива GPS: Индия запустила двухтонный навигационный спутник системы NavIC
02:228Anthropic предупредила инвесторов, что её ИИ может представлять угрозу для человечества
02:154DeepSeek и Moonshot обучали новые модели на ответах GPT-6 Astra, сообщают СМИ
01:016Сэм Альтман рассказал, как OpenAI собирается автоматизировать строительство дата-центров и с помощью роботов резко удешевить вычислительные мощности
00:521Valve не станет банить игры с ИИ в Steam
00:237Физики удерживали позитрон месяцами и подготовили эксперимент, который проверит симметрию материи и антиматерии
00:145Критическая 9,5-балльная уязвимость в UEFI ставит под удар большинство серверов планеты
00:076NASA ускоряет высадку на Луну, чтобы успеть до конца президентского срока Трампа