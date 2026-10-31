Уникальная видеокарта с тремя GPU — таких было выпущено всего 10 штук. Asus Radeon HD 3850 Trinity выставлена на продажу коллекционером

Крайне редкая и необычная видеокарта Radeon HD 3850 в исполнении Asus стала доступна для покупки. Таких карт изначально существовало всего 10 экземпляров, так что для коллекционеров это может быть крайне интересный вариант.

Речь о прототипе Asus Trinity из 2008 года, а если говорить технически, то речь о видеокарте с тремя GPU. Серийных моделей подобного формата не было, причём не было не только у модели HD 3850, а в целом ни у одной потребительской видеокарты в современном виде.

Сам прототип с маркировкой RD Sample #01 принадлежит коллекционеру Драгосу Ионуту. Карта поставляется с оригинальным комплектом жидкостного охлаждения Thermaltake Bigwater 760i и аксессуарами.

Несмотря на наличие сразу трёх GPU, видеокарта была достаточно компактной. Дело в том, что каждый GPU RV670 был установлен в отдельном модуле MXM с 512 МБ памяти. Та же вполне серийная Radeon HD 3870 X2, у которой было всего два GPU, была крупнее.

Владелец карты готов продать её, но публично цену не назвал.