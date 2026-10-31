Starlink получил динамические тарифы, цены будут зависеть от пропускной способности и спроса

Цены будут пересматривать примерно раз в квартал

Компания SpaceX объявила о введении динамического ценообразования для тарифных планов Starlink в отдельных районах, которое будет зависеть от пропускной способности и спроса со стороны клиентов.

По мере расширения нашей спутниковой группировки и изменения пропускной способности сети цены на услуги могут время от времени меняться. Начиная со следующего расчетного периода, начинающегося 30 ноября или позже, ежемесячная цена вашего тарифного плана для частных лиц будет скорректирована до 156 долларов в месяц.
SpaceX 
Starlink получил динамические тарифы, цены будут зависеть от пропускной способности и спроса
Источник изображения: Starlink

Похоже, что в настоящее время разница в ценах может составлять до 20% в обе стороны.

SpaceX заявляет: «Учитывая такие быстрые темпы изменений, мы будем регулярно пересматривать цены, примерно ежеквартально».

Сети и серверыStarlinkИсточники:SawyerMerritt

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