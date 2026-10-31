Новый китайский GPU Iluvatar CoreX опережает Nvidia H200 в реальных тестах

Китайская компания Iluvatar CoreX провела публичную демонстрацию ускорителя Tiangai 300, представив результаты испытаний в реальных сценариях работы с искусственным интеллектом.

В тестах, организованных в Шанхае для представителей СМИ, новинка продемонстрировала производительность на уровне Nvidia H200 и даже выше. При стандартной конфигурации с раздельным размещением вычислительных и обслуживающих компонентов пропускная способность одной карты составила 1,05 от показателя американского ускорителя.

В некоторых более сложных мультимодальных сценариях Tiangai 300 также оказалась впереди H200. Речь идёт о генерации изображений и видео по текстовым запросам с использованием крупных языковых моделей, включая GLM-5.3 от Zhipu AI. Nvidia H200 при этом остаётся одним из наиболее производительных ускорителей, разрешённых к поставкам в материковый Китай в рамках действующих экспортных ограничений США.

Iluvatar CoreX, вышедшая на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года, входит в число китайских разработчиков ИИ-чипов, создающих альтернативы продукции Nvidia.