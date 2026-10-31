NASA потратит $1,3 миллиона на физический ИИ для поиска воды на Луне

NASA заключило контракт на сумму $1,3 миллиона со стартапом AstraQua, специализирующимся на алгоритмах физического искусственного интеллекта. Задача компании — создать систему, которая позволит будущим луноходам садиться и маневрировать вблизи затенённых лунных кратеров без предварительного составления карт и без доступа к традиционным системам навигации вроде GPS. Ставка сделана на восприятие ландшафта и принятие решений в реальном времени в условиях экстремальной освещённости и сложного рельефа.

Источник изображения: AstraQua

Главная сложность для прилунения рядом с кратерами заключается в том, что на их дно никогда не попадает солнечный свет. Обычные оптические камеры там бесполезны, а радиокоманды с Земли идут с задержкой. В AstraQua планируют решить эту проблему с помощью комплекса из инфракрасных и термальных сенсоров, а также тактильного считывания поверхности на этапе посадки. Технология физического ИИ позволит роверу мгновенно корректировать траекторию снижения при обнаружении камней или рыхлого грунта, не дожидаясь инструкций от оператора.

В NASA считают, что именно возможность безопасно работать в вечной тени холодных ловушек кратеров станет ключом к обнаружению запасов водяного льда, критически важного для долгосрочного присутствия человека на Луне. Текущий контракт является частью более широкой программы агентства по привлечению коммерческих технологий робототехники в рамках подготовки к миссиям Artemis. Работа по этому проекту уже началась, первые симуляции должны подтвердить способность ИИ работать в аналогах лунного ландшафта в ближайший год.