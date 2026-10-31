Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — это даже не космическая компания, а создатели Claude

Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обеспечив более трети её выручки

Крупнейшим источником доходов SpaceX неожиданно оказалась не космическая отрасль, а разработчик искусственного интеллекта Anthropic.

В III квартале 2026 года один заказчик обеспечил около 34,5% всей выручки подразделения, предоставляющего вычислительные мощности. В документах он обозначен как «Клиент B», однако источник Bloomberg утверждает, что речь идёт именно об Anthropic. Её платежи превысили поступления от правительства США, которое прежде занимало первое место среди заказчиков SpaceX.

Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — это даже не космическая компания, а создатели Claude
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Сотрудничество связано с арендой вычислительных ресурсов в центрах обработки данных SpaceX, в том числе расположенных в Мемфисе, штат Теннесси. Соглашения рассчитаны до 2029 года и предусматривают выплаты со стороны Anthropic на сумму до 120,5 млрд долларов. По условиям контрактов, с декабря 2026 года ежемесячные платежи должны составлять около 3,1 млрд долларов. Благодаря крупным заказам направление искусственного интеллекта SpaceX впервые вышло на прибыль, а Илон Маск рассчитывает довести годовую выручку компании в пересчёте на текущие темпы до 100 млрд долларов к концу года.

Однако столь высокая доля одного клиента создаёт для SpaceX заметные риски. Anthropic сможет расторгнуть соглашения, предупредив партнёра за 90 дней: соответствующие возможности появятся после января и марта 2027 года. Кроме того, разработчик ИИ сотрудничает с другими поставщиками вычислительных ресурсов — Nscale и Lambda. 

Сети и серверыSpaceXИсточники:bloomberg

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